Британська розвідка пояснила, чим Генічеськ вигідний для окупантів

Російські окупанти після відступу Херсона зробили місто Генічеськ "тимчасовою столицею" окупованого регіону та, ймовірно, передислокують туди підрозділи військового управління.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російського командування, яке зміцнює свою оборону на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Генічеськ добре розташований для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході, а також для отримання підкріплення з Криму.

"Наразі він розташований поза зоною досяжності українських артилерійських систем, які завдали значної шкоди російським польовим командним пунктам", - наголосили у розвідці.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що операція тривала від початку вересня.

Зараз у місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Президент України Володимир Зеленський вже відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.