Британская разведка объяснила, зачем в РФ подняли призывной возраст

Страна-агрессор РФ повышает возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет во избежание "частичной мобилизации", которая очень тревожит население.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов предложил с весны 2023 увеличить предельный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет.

По его словам, этот шаг позволит увеличить численность личного состава оккупационной армии РФ на 30%.

Кроме того, в прошлом году лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает такой шаг, а другие российские чиновники, вероятно, пока не озвучивают свою позицию по этому поводу и ждут реакции общественности.

"Российские лидеры надеются, что изменение возрастных критериев для обычного призыва может укрепить личный состав, готовый воевать в Украине. Такое решение кажется менее тревожным для населения, чем объявление об очередной волне "частичной мобилизации", - считает британская разведка.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

Отметим, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сообщил, что вскоре в России могут объявить о дополнительной мобилизации. В вооруженные силы РФ попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

Мобилизированных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом.