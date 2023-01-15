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Британська розвідка пояснила, навіщо у РФ підняли призовний вік
Країна-агресор РФ підвищує вік призову на військову службу з 27 до 30 років з метою уникнення в публічному просторі "часткової мобілізації", яка дуже тривожить населення.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов запропонував з весни 2023 року збільшити граничний вік призову на військову службу з 27 до 30 років.
За його словами, цей крок дозволить збільшити чисельність особового складу окупаційної армії РФ на 30%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, минулого року лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив, що підтримує такий крок, а інші російські чиновники, ймовірно, поки не озвучують свою позицію з цього приводу і чекають на реакцію громадськості.
“Російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може зміцнити особовий склад, готовий воювати в Україні. Таке рішення видається менш тривожними для населення, ніж оголошення про чергову хвилю “часткової мобілізації”, – вважає британська розвідка.
За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.
Зазначимо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк повідомив, що незабаром в Росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію. До збройних сил РФ потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.
Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку.