Часть доходов от продажи билетов Wimbledon отдаст на нужды Украины

Организаторы Уимблдонского теннисного турнира заявили, что часть заработанных на билетах средств передадут на нужды Украины. Об этом стало известно на брифинге перед началом травяного сезона.

В этом году 1 фунт с каждого проданного билета на Уимблдонский турнир перечислят в помощь Украине. Британцы рассчитывают собрать около 500 тысяч фунтов стерлингов.

В то же время, организаторы пообещали покрыть все расходы украинских теннисистов и одного члена команды на весь травяной сезон.

Заметим, что на турнире будет действовать полный запрет на российские и белорусские флаги и символы поддержки тамошних режимов.

Российское ТВ не сможет транслировать турнир, а медиа не получат аккредитацию.

В этом году, в отличие от 2022, к соревнованиям допустили теннисистов из России и Беларуси.

Напомним, Минспорта разрешило украинской футбольной сборной выступать в отборе Евро-2024. Несмотря на то, что в отборе участвует Беларусь.

Отметим, что украинским делегациям запретили выступать на соревнованиях, где принимают участие россияне и белорусы.

Согласно приказу министерства молодежи и спорта Украины, в случае обнаружения белорусов и россиян в спортивных соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.

Кроме того, спортивные федерации будут избавляться от национального статуса, если их представители будут выступать на турнирах с россиянами и белорусами.

В Минспорта объяснили, что решение о лишении федерации статуса национальной будет приниматься комиссией, и каждый случай будет рассматриваться отдельно.

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