Частину доходів із продажу квитків Wimbledon віддасть на потреби України

Організатори Вімблдонського тенісного турніру заявили, що частину зароблених на квитках коштів передадуть на потреби України. Про це стало відомо під час брифінгу перед початком трав’яного сезону.

Цього року 1 фунт з кожного проданого квитка на Вімблдонський турнір перерахують на допомогу Україні. Британці розраховують зібрати близько 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Водночас організатори пообіцяли покрити всі витрати українських тенісистів і одного члена команди на весь трав’яний сезон.

Зауважимо, що на турнірі діятиме повна заборона на російські та білоруські прапори і будь-які символи підтримки тамтешніх режимів.

Російське ТБ не зможе транслювати турнір, а медіа не отримають акредитацію.

Цього року, на відміну від 2022-го, до змагань допустили тенісистів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Мінспорту дозволило українській футбольній збірній виступати у відборі Євро-2024. Попри те, що у відборі бере участь Білорусь.

Зазначимо, українським делегаціям заборонили виступати на змаганнях, де беруть участь росіяни та білоруси.

Згідно наказу міністерства молоді і спорту України, у разі виявлення білорусів і росіян у спортивних змаганнях, українські делегації мають бути відкликані.

Крім того, спортивні федерації позбавлятимуться національного статусу, якщо їхні представники виступатимуть на турнірах з росіянами та білорусами.

У Мінспорту пояснили, що рішення про позбавлення федерації статусу національної буде ухвалюватиметься комісією, й кожен випадок буде розглядатися окремо.

Фото: ua.depositphotos.com