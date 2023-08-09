Дело Пушилина передали в суд: что инкриминируют главарю "ДНР"

Следователи Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины Дениса Пушилина, ставшего “главой Донецкой Народной Республики”.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, его обвиняют по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 2 статьи 28, части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольное занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории, по предварительному сговору группой лиц).

За это фигуранту грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет с конфискацией имущества или же без таковой.

Как напоминают в ведомстве, 24 февраля 2022 года, под предлогом защиты "ДНР" от "киевского режима" российская армия начала "спецоперацию": в ходе полномасштабного вторжения в Украину был нарушен ее суверенитет, уничтожены десятки населенных пунктов и по настоящее время продолжаются убийства и террор мирного населения.

Специальным досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2022 года глава незаконно созданной на территории Донецкой области "республики" созвал и провел внеочередное заседание "Народного совета ДНР", который принял "закон о референдуме по вопросу вхождения в состав РФ". В итоге после подписания Путилиным ничтожного акта указанное мероприятие на оккупированных территориях было проведено.

30 сентября обвиняемый подписал с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным договор о "вхождении" квазиреспублики, в том числе оккупированных после 24 февраля территорий Донецкой области, в состав РФ на правах ее субъекта.

Напомним, что "референдумы", объявленные оккупантами в Донецкой области, 23 сентября 2022 года якобы прошли также на соответствующих территориях Запорожской, Луганской и Херсонской областей: из-за этого ряд оккупационных "чиновников" получили подозрения от СБУ одновременно с Пушилиным.

При этом приговор по этим статьям уже получил в конце июня руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Правоохранители заявили, что он был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы, хотя, как выше сказано, это не предусмотрено Уголовным кодексом.