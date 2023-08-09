Справу Пушиліна передали до суду: що інкримінують ватажку "ДНР"

Слідчі Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України Дениса Пушиліна, що став "главою Донецької Народної Республіки".

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, його обвинувачують за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади на окупованій території, за попередньою змовою групою осіб).

За це фігуранту загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом 10-15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Як нагадують у відомстві, 24 лютого 2022 року, під приводом захисту "ДНР" від "київського режиму" російська армія розпочала "спецоперацію": в ході повномасштабного вторгнення в Україну було порушенно її суверенітет, знищено десятки населених пунктів й по теперішній час тривають вбивства та терор мирного населення.

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року очільник незаконно створеної на території Донеччини "республіки" скликав та провів позачергове засідання "Народної ради ДНР", яка ухвалила "закон про референдум з питання входження до складу РФ". Зрештою після підписання Путиліним нікчемного акту зазначений захід на окупованих територіях було проведено.

30 вересня обвинувачений підписав із президентом держави-агресора Володимиром Путіним договір про "входження" квазіреспубліки, зокрема окупованих після 24 лютого територій Донецької області, до складу РФ на правах її суб’єкта.

Нагадаємо, що "референдуми", оголошені окупантами на Донеччині, 23 вересня 2022 року нібито пройшли також на відповідних територіях Запорізької, Луганської та Херсонської областей: через це низка окупаційних "посадовців" отримали підозри від СБУ одночасно з Пушиліним.

При цьому вирок за цими ж статтями вже отримав наприкінці червня керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький. Правоохоронці заявили, що його було заочно засуджено до 15 років тюрми, хоча, як вище сказано, це не передбачено Кримінальним кодексом.