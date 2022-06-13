Для Украины – это война на выживание, а Россия заплатит высокую цену за совершенные ею действия, - посол США

Соединенные Штаты Америки продолжают твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и осуждают российскую агрессию. Если Россия не заплатит высокую цену за совершенные ею действия, существование других мирных демократий окажется под угрозой.

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Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в ходе встречи с главой СБУ Иваном Бакановым, передает пресс-служба СБУ.

"Мы высоко ценим оказанную Соединенными Штатами беспрецедентную финансовую и военную поддержку, которая помогает нашим защитникам противодействовать российской агрессии. Важным для нас является и экономический фронт борьбы, где американским правительством введен в РФ самый большой за всю историю объем санкций", – подчеркнул Иван Баканов.

Глава СБУ Иван Баканов. Фото: пресс-служба СБУ

Глава СБУ рассказал о вызовах и угрозах, с которыми столкнулась спецслужба во время полномасштабного вторжения России, и о том, как с первого дня сотрудники СБУ встали на защиту страны.

"Мы продолжаем делать все возможное для освобождения украинских территорий. И нашему государству по-прежнему нужна мощная поддержка международных партнеров", – подчеркнул Иван Баканов.

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: пресс-служба СБУ

В свою очередь госпожа посол подтвердила готовность продолжать плодотворное и упорное взаимодействие с украинским правительством.

"Мы понимаем, что для Украины – это война на выживание, а для США борьба украинского народа – защита принципа нерушимости украинских границ перед силовым захватом. Как отметил президент Джозеф Байден, стоять рядом с Украиной в эту непростую минуту – это не просто верная позиция. Это также в наших национальных интересах – обеспечить мир и стабильность в Европе и дать четкий сигнал, что применение силы – это не правильный подход. Если Россия не заплатит высокую цену за совершенные ею действия, существование других мирных демократий окажется под угрозой, что будет знаменовать конец международного порядка, основанного на правилах, и создаст возможности проявления агрессии в других местах", – отметила Бриджит Бринк.

Отметим, ранее посол США встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения поддержки Украины. В частности, Штаты выделили дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 7,5 миллиарда долларов.

Ранее Украина получила от Соединенных Штатов Америки прямую поддержку в размере одного миллиарда долларов в рамках пакета помощи на 40 млрд долларов, подписанного президентом США Джо Байденом в мае.