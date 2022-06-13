Для України – це війна на виживання, а Росія заплатить високу ціну за скоєні злочини, - посол США

Сполучені Штати Америки продовжують твердо підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України та засуджують російську агресію. Якщо Росія не заплатить високої ціни за вчинені нею дії, існування інших мирних демократій опиниться під загрозою.

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Про це заявила посол США в Україні Бріджіт Брінк під час зустрічі з головою СБУ Іваном Бакановим, передає прес-служба СБУ.

"Ми високо цінуємо надану Сполученими Штатами безпрецедентну фінансову та військову підтримку, яка допомагає нашим захисникам протидіяти російській агресії. Важливим для нас є і економічний фронт боротьби, де американським урядом запроваджено в РФ найбільший за всю історію обсяг санкцій", – наголосив Іван Баканов.

Голова СБУ Іван Баканов. Фото: прес-служба СБУ

Глава СБУ розповів про виклики та загрози, з якими зіткнулася спецслужба під час повномасштабного вторгнення Росії, та про те, як з першого дня співробітники СБУ стали на захист країни.

"Ми продовжуємо робити все можливе для звільнення українських територій. І нашій державі, як і раніше, потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів", – наголосив Іван Баканов.

Посол США в Україні Бріджіт Брінк. Фото: прес-служба СБУ

У свою чергу пані посол підтвердила готовність продовжувати плідну та наполегливу взаємодію з українським урядом.

"Ми розуміємо, що для України – це війна на виживання, а для США боротьба українського народу – захист принципу непорушності українських кордонів перед силовим захопленням. Як зазначив президент Джозеф Байден, стояти поряд з Україною цієї непростої хвилини – це не просто вірна позиція. Це також у наших національних інтересах – забезпечити мир і стабільність у Європі і дати чіткий сигнал, що застосування сили – це не правильний підхід. міжнародного порядку, заснованого на правилах, та створить можливості прояву агресії в інших місцях", – зазначила Бріджіт Брінк.

Зазначимо, що раніше посол США зустрілася з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення підтримки України. Зокрема, Штати виділили додаткову пряму бюджетну допомогу у розмірі 7,5 мільярда доларів.

Раніше Україна отримала від Сполучених Штатів Америки пряму підтримку у розмірі одного мільярда доларів у рамках пакету допомоги на 40 млрд доларів, підписаного президентом США Джо Байденом у травні.