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До конца года США передадут Украине все комплексы "Vampire"
Военно-морские силы США до конца этого месяца завершат поставку в Украину новой системы противодействия беспилотникам, известной как Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment ("Vampire"). Украинские военные получат 14 комплексов.
Об этом сообщили Военно-морские силы США.
"Vampire" - это компактная платформа для запуска ракет, состоящая из четырехзарядных пусковых установок APKWS, которые можно устанавливать на любой грузовик или пикап.
"Vampire" оснащен ракетами с лазерной наводкой и может защищать воздушное пространство от беспилотников. ВМС и армия США используют их против целей класса "воздух-земля".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, "Vampire" можно использовать как небольшую мобильную систему ПВО, которая потенциально может помочь защитить пехоту.
"Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы", - сказал командор Кевин Распет, заместитель руководителя программы по продажам внешней военной техники.
Руководитель отдела операций по чрезвычайным ситуациям (PMA-242) Роберт Галан сказал, что команда уделила значительное внимание скорости истребителей и смогла изучить несколько организаций-заказчиков, чтобы оптимизировать процесс и сосредоточиться на создании и поставке оперативно эффективной системы.
Согласно сообщению, в ближайшие недели американцы также планируют поставить Украине APKWS с боеголовками, оснащенными бесконтактным детонатором.
Напомним, Украина и США подписали заявление о намерениях по совместному производству вооружения и обмену технической информацией. Речь идет, в частности, о сферах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов.