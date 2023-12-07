До конца года США передадут Украине все комплексы "Vampire"

Военно-морские силы США до конца этого месяца завершат поставку в Украину новой системы противодействия беспилотникам, известной как Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment ("Vampire"). Украинские военные получат 14 комплексов.

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Об этом сообщили Военно-морские силы США.

"Vampire" - это компактная платформа для запуска ракет, состоящая из четырехзарядных пусковых установок APKWS, которые можно устанавливать на любой грузовик или пикап.

"Vampire" оснащен ракетами с лазерной наводкой и может защищать воздушное пространство от беспилотников. ВМС и армия США используют их против целей класса "воздух-земля".

Кроме того, "Vampire" можно использовать как небольшую мобильную систему ПВО, которая потенциально может помочь защитить пехоту.

"Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы", - сказал командор Кевин Распет, заместитель руководителя программы по продажам внешней военной техники.

Руководитель отдела операций по чрезвычайным ситуациям (PMA-242) Роберт Галан сказал, что команда уделила значительное внимание скорости истребителей и смогла изучить несколько организаций-заказчиков, чтобы оптимизировать процесс и сосредоточиться на создании и поставке оперативно эффективной системы.

Согласно сообщению, в ближайшие недели американцы также планируют поставить Украине APKWS с боеголовками, оснащенными бесконтактным детонатором.

Напомним, Украина и США подписали заявление о намерениях по совместному производству вооружения и обмену технической информацией. Речь идет, в частности, о сферах противовоздушной обороны, ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов.