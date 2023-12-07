До кінця року США передадуть Україні всі комплекси "Vampire"

Військово-морські сили США до кінця цього місяця завершать поставку в Україну нової системи протидії безпілотниками, відомої як Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment ("Vampire"). Українські військові отримають 14 комплексів.

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Про це повідомили Військово-морські сили США.

"Vampire" — це компактна платформа для запуску ракет, яка складається з чотирьохзарядних пускових установок APKWS, які можна встановлювати на будь-яку вантажівку чи пікап.

"Vampire" оснащений ракетами з лазерним наведенням і може захищати повітряний простір від безпілотників. ВМС і армія США використовують їх проти цілей класу "повітря-земля".

Окрім цього, "Vampire" можна використовувати як невелику мобільну систему ППО, яка потенційно може допомогти захистити піхоту.

"Ми поставили перші чотири системи лише за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи", — сказав командор Кевін Распет, заступник керівника програми з продажів зовнішньої військової техніки.

Керівник відділу операцій на випадок надзвичайних ситуацій (PMA-242) Роберт Галан сказав, що команда приділила значну увагу швидкості винищувачів і змогла вивчити кілька організацій-замовників, щоб оптимізувати процес і зосередитися на створенні та постачанні оперативно ефективної системи.

Згідно з повідомленням, у найближчі тижні американці також планують поставити Україні APKWS з боєголовками, які оснащені безконтактним детонатором.

Нагадаємо, Україна і США підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва озброєння та обміну технічною інформацією. Йдеться, зокрема, про сфери протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.