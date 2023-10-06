Два месяца без министра культуры. Шмыгаль заявил, что поиски кандидата до сих пор продолжаются

Поиск кандидата на должность министра культуры и информационной политики продолжается. Об этом 6 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску соответствующего кандидата", – сказал он, отвечая на вопрос, когда в парламент поступит кандидатура на должность министра культуры.

Увольнение министра культуры: кто должен заменить Ткаченко?

Верховная Рада проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко 27 июля.

Увольнение произошло после того, как в сети возникла волна возмущений из-за того, что Минкульт в лице Мультимедийной платформы иновещания Украины заключил договор на разработку сценария и частичное производство сериала с рабочим названием "СМТ Ингулец" за 33,6 млн грн. Та же структура договорилась о разработке сериала "Санаторий "Незабудка" за 10 млн грн.

2 сентября нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что новым министром культуры и информполитики станет Юлия Федив, которая раньше была директором Украинского культурного фонда. Тогда он писал, что голосование по ее назначению состоится в течение следующей недели (4-10 сентября).

В настоящее время исполняющим обязанности главы Минкульта является Ростислав Карандеев, который был заместителем нескольких министров культуры и первым заместителем Ткаченко.