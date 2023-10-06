Два місяці без міністра культури. Шмигаль заявив, що пошуки кандидата досі тривають

Пошук кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики триває. Про це 6 жовтня заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата", – сказав він, відповідаючи на питання, коли до парламенту надійде кандидатура на посаду міністра культури.

Звільнення міністра культури: хто мав замінити Ткаченка?

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка 27 липня.

Звільнення відбулося після того, як у мережі виникла хвиля обурень через те, що Мінкульт в особі Мультимедійної платформи іномовлення України уклав договір на розробку сценарію та часткове виробництво серіалу з робочою назвою "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн. Та ж структура домовилася про розробку серіалу "Санаторій "Незабудка" за 10 млн грн.

2 вересня нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомляв, що новою міністеркою культури та інформполітики стане Юлія Федів, яка раніше була директоркою Українського культурного фонду. Тоді він писав, що голосування за її призначення відбудеться протягом наступного тижня (4-10 вересня).

Наразі виконуючим обовʼязки голови Мінкульту є Ростислав Карандєєв, який був заступником кількох міністрів культури й першим заступником Ткаченка.