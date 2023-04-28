Эксперты проанализировали скандальный отчет Amnesty International об Украине

Группа из пяти экспертов по международному гуманитарному праву оценила отчет Amnesty International, обнародованный в августе прошлого года, где речь шла о критике в адрес ВСУ в том, что они подвергают гражданское население опасности.

Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что руководство Amnesty International после публикации отчета 4 августа 2022 поручило провести его независимую юридическую экспертизу. В 18-страничном исследовании, копию которого получила NYT, подчеркивается сложность применения международного права к аспектам конфликта в Украине, а также неизменная чувствительность вопроса, вызвавшего жесткую и быструю реакцию правозащитной группы, в которую вошли Эмануэла-Киара Гиллард из Оксфордского университета, Кевин Джон Хеллер из Копенгагенского университета, Эрик Телбот Дженсен из Университета Бригама Янга, Марк Миланович из Университета Рединга и Марко Сассоли из Женевского университета.

В некоторых аспектах отчет экспертной группы оправдывает Amnesty International, делая вывод, что необходимо оценивать, соблюдает ли законы войны защищающийся, а не только агрессор, и что записи Amnesty International четко указывают на то, что украинские военные часто находятся рядом с гражданским населением.

Согласно международному праву, пишет издание, обе стороны в любом конфликте должны пытаться защищать гражданское население, независимо от того, насколько оправданны их действия. Как следствие, для правозащитной организации "совершенно уместно" критиковать нарушения со стороны жертвы агрессии, "при условии, что есть достаточные доказательства таких нарушений".

Однако Комиссия по пересмотру единогласно пришла к выводу, что Amnesty International допустила несколько ошибок в своем заявлении, и что ее ключевые выводы о нарушении Украиной международного права недостаточно обоснованы имеющимися доказательствами.

По словам лица, информированного в этом вопросе, предыдущая версия отчета аналитиков была более жесткой, но Amnesty лоббировала смягчение тональности доклада, и в некоторых аспектах это удалось сделать – например, пересмотрев характеристику заключения Amnesty о нарушении международного права украинскими силами с "необоснованного" на "недостаточно обоснованный".

Комиссия представила окончательный вариант доклада в начале февраля и попросила проконсультироваться с ней, если правление Amnesty International решит обнародовать только выдержки. В то же время правление решило просто использовать его как один из нескольких источников для внутреннего распространения документа с извлеченными уроками. В заявлении не указано, соглашается ли группа с критикой.

В самой Amnesty International, как выяснили эксперты, некоторые сотрудники высказывали серьезные оговорки относительно того, достаточно ли группа пыталась консультироваться с украинской стороной, чтобы понять, почему она разместила силы именно там, где разместила, и было ли бы целесообразно разместить их в другом месте.

Напомним, что на заявление Amnesty International от 4 августа 2022 года, которое собрало свидетельство пребывания ВСУ в жилых кварталах во время боевых действий, а также размещение военных в больницах и школах, еще в день публикации крайне возмущенно отреагировали руководители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Верховной Рады, а также в Офисе президента Украины.

Впоследствии Amnesty International принесла извинения за причинение негативных эмоций людям, которые ознакомились с ее заявлением.

Центр противодействия дезинформации и безопасности Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Amnesty использовала показания людей, которые на момент прохождения интервью находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на неподконтрольных территориях.