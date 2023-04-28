Експерти проаналізували скандальний звіт Amnesty International про Україну

Група з п'яти експертів з міжнародного гуманітарного права оцінила звіт Amnesty International, оприлюднений в серпні минулого року, де йшлося про критику на адресу ЗСУ в тому, що вони піддають цивільне населення небезпеці.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що керівництво Amnesty International після публікації звіту 4 серпня 2022 року доручило провести його незалежну юридичну експертизу. У 18-сторінковому дослідженні, копію якого отримала NYT, підкреслюється складність застосування міжнародного права до аспектів конфлікту в Україні, а також незмінна чутливість питання, яке викликало жорстку і швидку реакцію правозахисної групи, до якої увійшли Емануела-Кіара Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер з Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен з Університету Брігама Янга, Марко Міланович з Університету Редінга і Марко Сассолі з Женевського університету.

У деяких аспектах звіт експертної групи виправдовує Amnesty International, роблячи висновок, що необхідно оцінювати, чи дотримується законів війни той, хто захищається, а не тільки агресор, і що записи Amnesty International чітко вказують на те, що українські військові часто перебувають поруч з цивільним населенням.

Згідно з міжнародним правом, пише видання, обидві сторони в будь-якому конфлікті повинні намагатися захищати цивільне населення, незалежно від того, наскільки правими є їхні дії. Як наслідок, для правозахисної організації "цілком доречно" критикувати порушення з боку жертви агресії, "за умови, що є достатні докази таких порушень".

Проте, комісія з перегляду одностайно дійшла висновку, що Amnesty International допустила кілька помилок у своїй заяві і що її ключові висновки про порушення Україною міжнародного права недостатньо обґрунтовані наявними доказами.

За словами особи, поінформованої з цього питання, попередня версія звіту аналітиків була більш жорсткою, але Amnesty лобіювала пом'якшення тональності доповіді, і в деяких аспектах це вдалося зробити - наприклад, переглянувши характеристику висновку Amnesty про порушення міжнародного права українськими силами з "не обґрунтованого" на "недостатньо обґрунтований".

Комісія представила остаточний варіант доповіді на початку лютого і попросила проконсультуватися з нею, якщо правління Amnesty International вирішить оприлюднити лише витяги. Натомість правління вирішило просто використати його як одне з кількох джерел для внутрішнього розповсюдження документа з винесеними уроками. У заяві не вказано, чи погоджується група з критикою звіту.

У самій Amnesty International, як з'ясували експерти, деякі співробітники висловлювали серйозні застереження щодо того, чи достатньо група намагалася консультуватися з українською стороною, щоб зрозуміти, чому вона розмістила сили саме там, де розмістила, і чи було б доцільно розмістити їх в іншому місці.

Нагадаємо, що на заяву Amnesty International від 4 серпня 2022 року, яка зібрала свідчення перебування ЗСУ у житлових кварталах під час бойових дій, а також розміщення військових у лікарнях та школах, ще в день публікації вкрай обурено відреагували керівники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Верховної Ради, а також в Офісі президента України.

Згодом Amnesty International вибачилася за заподіяння негативних емоцій людям, які ознайомилися з її заявою.

Центр протидії дезінформації та інформаційній безпеці Ради національної безпеки та оборони заявив, що Amnesty використала свідчення людей, які на момент проходження інтерв'ю перебували у фільтраційних таборах та в'язницях на непідконтрольних територіях.