ЕС утвердил механизм санкций за подрыв суверенитета и дестабилизацию Молдовы

Совет Европейского союза 28 апреля одобрил введение санкционного инструмента, который будет применяться к лицам, ответственных за "поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдовы, а также демократии страны, верховенство права, стабильности или безопасности".

Как говорится в сообщении Совета ЕС, решение было принято по просьбе самой Молдовы. Такие санкции будут включать замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам, а также запрет на въезд в ЕС для физических лиц.

"Усилия по дестабилизации Республики Молдова заметно активизировались с начала агрессивной войны России против Украины и представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС", - заявлено в сообщении.

Благодаря новому механизму ЕС сможет преследовать, например, лиц, которые препятствуют или подрывают демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытаются свергнуть конституционный строй, в том числе посредством насилия.

Будущие ограничительные меры могут быть также направлены против лиц, совершающих серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств или несанкционированно выводящих капитал из страны, поскольку, как указано, благодаря этому они могут получить контроль или оказать серьезное влияние на деятельность государственных органов.

"Мы наблюдаем усиление и продолжение попыток дестабилизировать Молдову, являющуюся одной из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину. Новый режим санкций даст нам возможность продолжить укреплять устойчивость Молдовы, нацелившись на тех, кто пытается дестабилизировать страну. Это важный политический сигнал поддержки ЕС Молдове в нынешних сложных условиях", - прокомментировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, что Молдова, как и Украина, получили статус кандидата в ЕС 23 июня 2022 года. 19 апреля Европейский парламент призвал начать официальные переговоры с Молдовой о членстве в союзе уже до конца текущего года.