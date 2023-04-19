Европарламент призвал начать переговоры с Молдовой о членстве в ЕС до конца 2023 года

Европейский парламент 19 апреля принял резолюцию, в которой выразил приверженность вероятному будущему членству Молдовы в Европейском союзе и признал прогресс властей этой страны в следовании плану реформ и достижении соответствия европейскому законодательству.

Как говорится в сообщении Европарламента, такое решение было одобрено 555 голосами "за" при 49 высказавшихся против и 26 воздержавшихся. В частности, депутаты призвали начать переговоры о присоединении Молдовы к ЕС до конца 2023 года, если та выполнит девять шагов, определенных Европейской комиссией, необходимых для этого.

В то же время они призывают власти Молдовы решительно продолжать свою программу реформ в области демократии и верховенства закона, продвигать работу по полному выполнению соглашения об ассоциации страны с ЕС и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, бороться с организованной и транснациональной преступностью, а также продвигаться в повышении энергетической безопасности страны.

В резолюции осуждается "продолжающийся энергетический шантаж Молдовы со стороны России" и выражается поддержка усилиям Кишинева по повышению своей энергетической безопасности за счет диверсификации источников поставок, сокращения потребления, покупки энергии на европейском рынке и развития инфраструктуры взаимных связей.

Европарламент также "приветствует лидерство" президента Молдовы Майи Санду и властей страны в решении таких серьезных проблем как давление со стороны РФ, экономический ущерб вследствие войны в соседней Украине, а также "поддерживаемые Кремлем попытки дестабилизировать проевропейское правительство".

"Что касается попыток дестабилизировать Молдову, резолюция призывает ЕС и его государства-члены немедленно ввести санкции против причастных к этому. Депутаты призывают ЕС ввести санкции против беглых молдавских олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка, а при необходимости и против их бизнеса и политических организаций, а также экстрадировать обоих в Молдову для предания суду", - сообщают в Европарламенте.

Также члены законодательного органа ЕС призвали к расширению сферы действия европейского режима санкций, включив в него в качестве наказуемых правонарушений "акты коррупции, которые подрывают безопасность, стабильность, конституционные и демократические институты страны".

Напомним, что Молдова, как и Украина, получили статус кандидата в ЕС 23 июня 2022 года. Обе подали свои заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, а Молдова – 3 марта. Также 3 марта подала заявку и Грузия, которой в статусе кандидата пока отказали.

Последней на сегодня страной, получившей такой статус, стала 15 декабря Босния и Герцеговина, подавшая соответствующую заявку еще в феврале 2016 года.

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