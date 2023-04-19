Європарламент закликав розпочати переговори з Молдовою щодо членства в ЄС до кінця 2023 року

Європейський парламент 19 квітня ухвалив резолюцію, в якій висловив прихильність до ймовірного майбутнього членства Молдови в Європейському союзі і визнав прогрес влади цієї країни у дотриманні плану реформ і досягненні відповідності європейському законодавству.

Як йдеться в повідомленні Європарламенту, таке рішення було схвалено 555 голосами "за" при 49 "проти" та 26 таких, що утрималися. Зокрема, депутати закликали розпочати переговори про приєднання Молдови до ЄС до кінця 2023 року, якщо вона виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідних для цього.

Водночас вони закликають владу Молдови рішуче продовжувати свою програму реформ у сфері демократії та верховенства закону, просувати роботу з повного виконання угоди про асоціацію країни з ЄС та поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, боротися з організованою та транснаціональною злочинністю, а також просуватися у зміцненні енергетичної безпеки країни.

У резолюції засуджується "енергетичний шантаж Молдови з боку Росії, що продовжується" і висловлюється підтримка зусиль Кишинева щодо підвищення своєї енергетичної безпеки за рахунок диверсифікації джерел постачання, скорочення споживання, купівлі енергії на європейському ринку та розвитку інфраструктури взаємних зв'язків.

Європарламент також "вітає лідерство" президента Молдови Маї Санду та влади країни у вирішенні таких серйозних проблем як тиск з боку РФ, економічні збитки внаслідок війни в сусідній Україні, а також "підтримувані Кремлем спроби дестабілізувати проєвропейський уряд".

"Щодо спроб дестабілізувати Молдову: резолюція закликає ЄС та його держави-члени негайно ввести санкції проти причетних до цього. Депутати закликають ЄС ввести санкції проти молдавських олігархів-утікачів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, а при необхідності і проти їхнього бізнесу та політичних організацій, а також екстрадувати обох до Молдови, аби вони постали перед судом", - повідомляють у Європарламенті.

Також члени законодавчого органу ЄС закликали до розширення сфери дії європейського режиму санкцій, включивши до нього в якості кримінальних правопорушень "акти корупції, які підривають безпеку, стабільність, конституційні та демократичні інститути країни".

Нагадаємо, що Молдова, як і Україна, набула статусу кандидата в ЄС 23 червня 2022 року. Обидві подали свої заявки після російського вторгнення в Україну: сама Україна – 28 лютого, а Молдова – 3 березня. Також 3 березня подала заявку і Грузія, якій у статусі кандидата поки відмовили.

Останньою на сьогодні країною, яка набула такого статусу, стала 15 грудня Боснія та Герцеговина, яка подала відповідну заявку ще у лютому 2016 року.

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