ЄС затвердив механізм санкцій за підрив суверенітету та дестабілізацію Молдови

Рада Європейського союзу 28 квітня схвалила запровадження санкційного інструменту, який застосовуватиметься до осіб, відповідальних за "підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують суверенітету та незалежності Молдови, а також демократії країни, верховенству права, стабільності чи безпеці".

Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, рішення було ухвалено на прохання самої Молдови. Такі санкції включатимуть заморожування активів та заборону на надання коштів фізичним та юридичним особам, а також заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб.

"Зусилля щодо дестабілізації Республіки Молдова помітно активізувалися з початку агресивної війни Росії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС", - заявлено в повідомленні.

Завдяки новому механізму ЄС зможе переслідувати, наприклад, осіб, які перешкоджають чи підривають демократичний політичний процес, включаючи проведення виборів, чи намагаються повалити конституційний лад, у тому числі з використанням насильства.

Майбутні обмежувальні заходи можуть бути спрямовані проти осіб, які вчиняють серйозні фінансові порушення щодо державних коштів або несанкціоновано виводять капітал із країни, оскільки, як зазначено, завдяки цьому вони можуть отримати контроль або серйозно вплинути на діяльність державних органів.

"Ми спостерігаємо посилення та продовження спроб дестабілізувати Молдову, що є однією з країн, які найбільше постраждали від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну. Новий режим санкцій дасть нам можливість продовжити зміцнювати стійкість Молдови, націлившись на тих, хто намагається дестабілізувати країну. Це важливий політичний сигнал ЄС Молдові за нинішніх складних умов", - прокоментував верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що Молдова, як і Україна, набула статусу кандидата в ЄС 23 червня 2022 року. 19 квітня Європейський парламент закликав розпочати офіційні переговори з Молдовою про членство у союзі вже до кінця поточного року.