Еврокомиссия одобрит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: известная дата

8 ноября ожидается, что Европейская комиссия опубликует отчет о прогрессе Украины и других кандидатов на вступление в ЕС с рекомендацией начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в блок.

Об этом пишет Politico.

В то же время для того, чтобы расшириться, ЕС должен также принять определенные реформы. Издание пишет, что западные страны ЕС, включая Германию, Францию, Испанию и Португалию, усиливают давление на необходимость реформирования Союза именно тогда, когда лидеры готовятся начать официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

Отмечается, что Брюссель будет рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой с учетом всех "технических" оговорок, в которых странам нужно добиться большего прогресса, от создания прочной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и внедрения антикоррупционных мер.

По информации Politico, некоторые лидеры опасаются, что без дальнейших реформ ЕС может увеличиться до 30 или более членов, но не иметь согласованного плана по эффективному функционированию и станет напоминая что-то вроде Организации Объединенных Наций.

В Португалии заявляют, что вступление Украины и других беднейших стран потребует новых источников дохода для ЕС, поскольку существует огромное неравенство в доходах стран-кандидатов и членов блока.

Для Киева нет ускоренного пути

Лидеры стран-членов отмечают, что не может быть ускоренного пути для какой-либо страны, желающей присоединиться к блоку. Это аргументируется тем, что как текущие, так и будущие страны-члены ЕС должны принять на себя обязательства и тщательно подготовиться к вызовам, с которыми столкнется ЕС при расширении.

Отмечается, что дипломаты со всего Союза месяцами проводили переговоры за закрытыми дверями упрекая президента Совета Шарля Мишеля, который сказал, что ЕС должен принять Украину до 2030 года.

Напомним, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной по поводу ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре. При этом, 22 сентября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о возможном членстве в Европейском Союзе, а также предложить Киеву инициативу, направленную на обеспечение поддержки в сферах обороны и финансов от ее союзников.

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