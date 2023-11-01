Єврокомісія схвалить початок переговорів щодо вступу України в ЄС: відома дата

8 листопада очікується, що Європейська комісія опублікує звіт про прогрес України та інших кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією щодо початку переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.

Про це пише Politico.

В той же час, для того щоб розширитися, ЄС має також прийняти певні реформи. Видання пише, що західні країни ЄС, включаючи Німеччину, Францію, Іспанію та Португалію, посилюють тиск щодо необхідності реформування Союзу, саме тоді, коли лідери готуються розпочати офіційні переговори про вступ з Україною та Молдовою.

Зазначається, що Брюссель рекомендуватиме розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою з урахуванням всіх "технічних" застережень, у яких країнам потрібно досягти більшого прогресу, від створення міцної та незалежної судової системи до захист прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

За інформацією Politico, деякі лідери побоюються, що без подальших реформ ЄС може збільшиться до 30 або й більше членів, але не мати узгодженого плану щодо ефективного функціонування і стане нагадуючи щось на зразок Організації Об’єднаних Націй.

У Португалії заявляють, що вступ України та інших бідніших країн вимагатиме нових джерел доходу для ЄС, оскільки існує величезна нерівність у доходах країн-кандидатів та членів блоку.

Для Києва немає прискореного шляху

Лідери країн-членів зазначають, що не може бути прискореного шляху для будь-якої країни, яка бажає приєднатися до блоку. Це аргументується тим, що як поточні, так і майбутні країни-члени ЄС повинні взяти на себе зобов’язання і ретельно підготуватися до викликів, з якими зіткнеться ЄС при розширенні.

Зазначається, що дипломати з усього Союзу місяцями проводили переговори за закритими дверима докоряючи президенту Ради Шарлю Мішелю, який сказав, що ЄС має прийняти Україну до 2030 року.

Нагадаємо, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні. При цьому, 22 вересня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її можливе членство в Європейському Союзі, а також запропонувати Києву ініціативу, спрямовану на забезпечення підтримки в сферах оборони і фінансів від її союзників.

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