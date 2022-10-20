Генштаб оценил эффективность украинской ПВО в процентах

Средняя эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, сообщил на брифинге 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

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"Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета из 126 примененных была уничтожена", - сказал Громов.

При этом эффективность ПВО Украины растет особенно, как отметили в Генштабе, за последние недели. Во время массированных ракетных ударов Воздушные силы ВСУ получили значительный опыт ликвидации вражеских целей и новые образцы переносных зенитных ракетных комплексов.

Анализ характера применения противником ракетного вооружения за прошлый период показывает резкое и существенное увеличение его интенсивности. Чаще всего ВС РФ стали использовать крылатые ракеты воздушного базирования, причем за предыдущий период применение этих ракет вообще не фиксировалось, добавил Громов. Из них 29% - ракеты типа "Калибр" .

"Анализ характера применения противником дронов-камикадзе типа Shahed -136 за истекший период также показывает резкое увеличение его интенсивности. С 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза", - подытожил Громов.

Напомним, 10 октября Россия выпустила 83 ракеты, из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43. На следующий день Силы обороны Украины отразили атаки российских войск в районах шести населенных пунктов, подразделения противовоздушной обороны уничтожили сегодня на разных направлениях 32 воздушных целей.