Генштаб оцінив ефективність української ППО у відсотках

Середня ефективність системи протиповітряної оборони України становить 64%, повідомив під час брифінгу 20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

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"Ефективність системи нашої протиповітряної оборони залишається на досить високому рівні - 64%, а це 81 ракета зі 126 застосованих була знищена", — сказав Громов

При цьому ефективність ППО України зростає, особливо, як зазначили в Генштабі, за останні тижні. Під час масованих ракетних ударів Повітряні сили ЗСУ отримали значний досвід з ліквідації ворожих цілей та нові зразки переносних зенітних ракетних комплексів.

Аналіз характеру застосування противником ракетного озброєння за минулий період показує різке та суттєве збільшення його інтенсивності. Найчастіше ЗС РФ почали використовувати крилаті ракети повітряного базування, причому за попередній період застосування цих ракет узагалі не фіксувалося, додав Громов. З них 29% — ракети типу "Калібр".

"Аналіз характеру застосування противником дронів-камікадзе типу Shahed-136 за минулий період також показує різке збільшення його інтенсивності. З 10 жовтня противник застосував 176 безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території України, що порівняно з попередньою декадою більше у 2,5 раза", — підсумував Громов.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43. Наступного дня Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах шести населених пунктів, підрозділи протиповітряної оборони знищили сьогодні на різних напрямках 32 повітряні цілі.