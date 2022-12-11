Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов: посол Макеев раскрыл детали

Украинская и немецкая стороны активно ведут переговоры о новых поставках вооружения для ВСУ. В частности, обсуждается поставка танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.

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Об этом посол Украины в ФРГ Алексей Макеев рассказал в интервью Welt am Sonntag.

"Это требования наших ребят на фронте. Им срочно нужно больше зенитных систем, самоходных гаубиц, гепардов и боеприпасов. Кроме того, мы еще ведем переговоры о поставке танков Leopard и Marder. Однако решение по этому поводу остается за федеральным правительством", - сказал посол.

Он заявил, что уполномоченный представитель немецкого правительства подтвердил, что Украина получит от Германии больше оружия. По словам Макеева, украинская сторона прилагает усилия, чтобы новые поставки оружия поступили как можно скорее.

Отметим, что недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что Украина должна получить Leopard 2.

Канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять такое оружие. Недавно он заявил, что Германия хочет сосредоточиться на обеспечении систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Кроме того, Польша предлагала Германии передать ЗРК Patriot Украине, однако в настоящее время Берлин не готов принимать такое решение.