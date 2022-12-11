Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів: посол Макеєв розкрив деталі

Українська та німецька сторони активно ведуть переговори про нові поставки озброєння для ЗСУ. Зокрема, обговорюють поставку танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.

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Про це посол України у ФРН Олексій Макеєв розповів у інтерв'ю Welt am Sonntag.

"Це вимоги наших хлопців і дівчат на фронті. Їм терміново потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів і боєприпасів. Крім того, ми ще ведемо переговори про поставку танків Leopard і Marder. Однак рішення щодо цього залишається за федеральним урядом", — сказав посол.

Він заявив, що уповноважений представник німецького уряду підтвердив йому, що Україна отримає від Німеччини більше зброї. За словами Макеєва, українська сторона докладає зусиль, щоб нові поставки зброї надійшли якомога швидше.

Зазначимо, що нещодавно голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штарк-Циммерман за підсумками робочого візиту до Вашингтону заявила, що Україна має отримати Leopard 2.

Канцлер Олаф Шольц наразі відмовляється постачати таку зброю. Нещодавно він заявив, що Німеччина хоче зосередитися на забезпеченні систем протиповітряної оборони та артилерії.

Крім того, Польща пропонувала Німеччині передати ЗРК Patriot Україні, однак наразі Берлін не готовий приймати таке рішення.