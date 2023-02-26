Глава МИД Саудовской Аравии впервые прибыл в Украину на встречу с Зеленским: о чем договорились (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

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Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности! Это очень важно для нас и нашего общества", - прокомментировал гарант.

Следует отметить, что таким образом состоялся первый официальный визит главы МИД Саудовской Аравии в Украину со времени установления дипломатических отношений.

Глава МИД Саудовской Аравии встретился в Киеве с Зеленским и главой ОП. Фото:Telegram Ермака

Президент рассчитывает, что эта встреча в столице Украины даст новый импульс для дальнейшей активизации взаимовыгодного диалога.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак уточнил, что в рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета помощи в размере $400 млн: гуманитарной помощи на $100 млн и нефтепродуктов на $300 млн.

Напомним, во время недавней пресс-конференции Зеленский рассказал, что он, Офис Президента и все, кто представляют Украину на международной арене, работают над углублением отношений со странами Латинской Америки, Африки и Азии. Глава государства объясняет, что важно сплотить вокруг Украины весь мир, однако сейчас у Киева хорошие дипломатические связи не со всеми странами.

Особенно Зеленский обращает внимание на низкое развитие двусторонних отношений между Украиной и странами Латинской Америки, Азии. В частности, он также работает над тем, что Китай не начал снабжать России оружием для войны в Украине.