Глава МЗС Саудівської Аравії вперше прибув до України на зустріч із Зеленським: про що домовилися (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський 26 лютого в Києві провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія, принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом.

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Про це Зеленський повідомив у Facebook.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом. Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і нашого суспільства", - прокоментував гарант.

Зауважимо, що таким чином відбувся перший офіційний візит очільника МЗС Саудівської Аравії в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

Глава МЗС Саудівської Аравії зустрівся в Києві з Зеленським та головою ОП. Фото:Telegram Єрмака

Президент розраховує, що ця зустріч в столиці України надасть нового імпульсу для подальшої активізації взаємовигідного діалогу.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак уточнив, що в рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гуманітарної допомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.



Нагадаємо, під час нещодавньої пресконференції Зеленський розповів, що він, Офіс Президента та всі, хто представляють Україну на міжнародній арені працюють над поглибленням стосунків з країнами Латинської Америки та Азії. Голова держави пояснює, що важливо згуртувати навколо України весь світ, однак наразі Київ має хороші дипломатичні зв'язки не з усіма країнами.

Особливо Зеленський звертає увагу на низький розвиток двосторонніх відносин між Україною та країнами Латинської Америки, Азії. Зокрема, він також працює над тим, що Китай не почав постачати Росії зброю для війни в Україні.