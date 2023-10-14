Госдеп США допускает возможность вторжения Азербайджана в Армению, – Politico

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил небольшую группу законодателей, что Госдеп отслеживает вероятность вторжения Азербайджана в Армению. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что 3 октября в телефонном разговоре между Блинкеном и законодателями последние настаивали на возможных мерах против президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на антитеррористическую операцию страны в Нагорном Карабахе.

Блинкен ответил, что Госдеп ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать действие давнего исключения, позволяющего Штатам оказывать военную помощь Баку.

Чиновник добавил, что Госдеп видит возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.

Несмотря на это, Блинкен выразил уверенность в текущих дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Как напоминает Politico, ранее Алиев призвал Армению открыть "коридор" вдоль ее южной границы, который соединит материковый Азербайджан с граничащим с Турцией и Ираном эксклавом. Президент Азербайджана угрожал решить вопрос "силой".

Нагорный Карабах: бои 2023

С конца 20-го столетия между Азербайджаном и Арменией действует конфликт в Нагорном Карабахе. Территория является международно признанной частью Азербайджана, но большинство жителей там – этнические армяне.

19 сентября 2023 года в Азербайджане заявили о начале локальной антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Причиной этого назвали нарушение режима прекращения огня. В частности, речь шла о систематических обстрелах позиций азербайджанской армии со стороны Армении в Карабахе.

На следующий день, после непродолжительных боевых действий, власти непризнанного Нагорного Карабаха фактически капитулировали, согласившись на полное разоружение формирований своей армии и вывод тяжелой техники и вооружений из региона.

28 сентября "президент" Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 года.