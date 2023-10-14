Держдеп США припускає можливість вторгнення Азербайджану до Вірменії, – Politico

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив невелику групу законодавців, що Держдеп відслідковує вірогідність вторгнення Азербайджану до Вірменії. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією.

Зазначається, що 3 жовтня в телефонній розмові між Блінкеном і законодавцями останні наполягали на можливих заходах проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у відповідь на антитерористичну операцію країни в Нагірному Карабаху.

Блінкен відповів, що Держдеп шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати дію давнього винятку, який дозволяє Штатам надавати військову допомогу Баку.

Чиновник додав, що Держдеп бачить можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

Попри це, Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.

Як нагадує Politico, раніше Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор" уздовж її південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном. Президент Азербайджану погрожував вирішити питання "силою".

Нагірний Карабах: бої 2023

З кінця 20-го сторіччя між Азербайджаном і Вірменією триває конфлікт у Нагірному Карабаху. Територія є міжнародно визнаною частиною Азербайджану, але переважну більшість мешканців там – етнічні вірмени.

19 вересня 2023 року в Азербайджані заявили про початок локальної антитерористичної операції в Нагірному Карабаху. Причиною для цього назвали порушення режиму припинення вогню. Зокрема, йшлося про систематичні обстріли позицій азербайджанської армії з боку Вірменії в Карабаху.

Наступного дня, після нетривалих бойових дій, влада невизнаного Нагірного Карабаху фактично капітулювала, погодившись на повне роззброєння формувань своєї армії та виведення важкої техніки та озброєнь із регіону.

28 вересня "президент" Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування Нагірно-Карабаської Республіки з 1 січня 2024 року.