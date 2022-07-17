Итальянцы просят премьер-министра Драги остаться на должности, несмотря на политический кризис

Мэры Италии, бизнес-организации и лидеры профсоюзов призвали премьер-министра Марио Драги пересмотреть свое решение уйти в отставку, предупредив, что стабильность обремененной долгами страны находится под угрозой.

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Об этом сообщает Euronews.

Так, мэры 110 итальянских городов, в том числе 10 крупнейших мегаполисов, заявили в открытом письме, что следят за потрясениями с "недоверием и беспокойством" и призвали все стороны проявить ответственность.

"Мы, мэры, которые ежедневно призваны управлять и решать проблемы, которые беспокоят наших граждан, просим Марио Драги идти вперед и объяснить парламенту веские причины, почему правительство должно продолжать работу", — написали они.

На прошлой неделе Драги подал в отставку после того, как одна из партий его широкой коалиции, Движение 5 звезд, отказалось поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.

Президент Серхио Маттарелла отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте на этой неделе, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического напряжения.

Напомним, что Украина возьмет у Италии беспроцентный кредит на €200 млн.