Італійці просять прем'єр-міністра Драгі залишитися на посаді, незважаючи на політичну кризу

Мери Італії, бізнес-організації та лідери профспілок закликали прем’єр-міністра Маріо Драгі переглянути своє рішення піти у відставку, попередивши, що стабільність обтяженої боргами країни знаходиться під загрозою.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Euronews.

Так, мери 110 італійських міст, у тому числі 10 найбільших мегаполісів, заявили у відкритому листі, що стежать за потрясіннями з "недовірою та занепокоєнням", і закликали всі сторони проявити відповідальність.

"Ми, мери, яких щодня покликано керувати та вирішувати проблеми, які турбують наших громадян, просимо Маріо Драгі йти вперед і пояснити парламенту вагомі причини, чому уряд має продовжувати роботу", — написали вони.

Минулого тижня Драгі подав у відставку після того, як одна з партій його широкої коаліції, Рух 5 зірок, відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.

Президент Серхіо Маттарелла відхилив його заяву про відставку та попросив його виступити в парламенті цього тижня, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам у час міжнародної нестабільності та економічної напруги.

Нагадаємо, що Україна візьме в Італії безвідсотковий кредит на €200 млн.