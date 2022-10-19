Кадровые перестановки в МВД обусловлены коррупционными скандалами, - СМИ

За время каденции Дениса Монастырского в структурах МВД происходят кадровые ротации, причины которых указывают на наличие коррупционной составляющей. Речь об этом идёт в статье "Куда уходят "лучшие" кадры Монастырского?", опубликованной изданием Комментарии.

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"Сразу после назначения Монастырский менял "людей Авакова" на новых, лучших и не из вертикали своего предшественника, а значит якобы не из системы. За год эти люди должны были показать результаты, ну и как видим - показали. Да так показали, что их тихо меняют на новых.

Последние кадровые перестановки в когда-то таком масштабном силовом ведомстве вызывают одни вопросы. Ведь военное время, назначали же "хороших", но от них и след простыл, а ещё и года не прошло. Кадровая политика Дениса Монастырского ещё на самом старте не обошлась без скандала. Изначально открыто говорили о торговле ключевыми должностями в ведомстве. Но тогда им все спустили с рук", - говорится в публикации.

В качестве основного примера автор приводит ситуацию со сменой руководства Сервисных центров МВД.

"Недавно пафосно назначали нового главу сервисных центров, но как-то тихонечко его сегодня убирают. По разным данным, он просто успешно проворовался, и, видимо, не поделился. Но страшно не это, а то что делал это так, что заметили и в НАБУ и в СБУ. Сложно представить, но за год вернули все старые схемы, которые долгие годы выбивались и это наверное не предел. Так что ждём новую "реформу"", - отметил автор статьи.

Кроме того, вызывает ряд вопросов и быстрая смена главы Департамента стратегических расследований НПУ.

"Предыдущий руководитель Валентин Копаев получил свою должность не просто так, а за деньги. Наши источники в МВД говорят, что произошло это потому, что Копаев просто складывал все в свой карман и не делился с теми, кто вложился в его назначение. А значит стал не рентабельным. Не долго думая, должность решили перепродать старому кадру Андрею Рубелю. И происходит это не просто так, а для того, чтобы открыть новые возможности у кормушки. Переходим на новый уровень, так сказать", - говорится в публикации.

Автор также подчеркивает, что глава МВД не смог вести эффективно борьбу с коррупцией, деполитизировать структуру, что и привело к потере реального влияния.

"Не работает сегодня та реформа Нацполиции, которую все время оберегали и отделяли от политики. Политика сегодня просто проросла во всех слоях МВД. Монастырский вообще ни на что не влияет и не понятно кто там занимает руководящую должность. В этой ситуации война ничего не спишет и структура может посыпаться просто в самый ответственный момент, пока чины будут делить должности", - подытожил он.