Канада ввела новые санкции против РФ

Министерство иностранных дел Канады сообщило о введении новых санкций в отношении страны-агрессора России. Новые ограничения введены для нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ

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Об этом сообщает правительство Канады.

"14 июля 2022 года Канада внесла дополнительные поправки в правила о специальных экономических мерах против РФ, чтобы запретить предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности", - говорится в документе.

Отмечается, что в санкционный список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной, электронной и оптической продукции, электрооборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортного оборудования, наземного транспорта и трубопроводов.

Напомним, Канада под давлением со стороны правительства Германии решила отправить турбину, которая проходила техническое обслуживание в Монреале, обратно в Россию, где ее можно будет установить в российский газопровод "Северный поток", по которому природный газ подается в Европу.

После этого Всемирный конгресс украинцев и украинская диаспора подали в Канаде судебный иск в связи с решением правительства передать обратно после обслуживания турбину Siemens для "Северного потока", несмотря на санкции.

Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для газопровода "Северный поток".