Канада запровадила нові санкції проти РФ

Міністерство закордонних справ Канади повідомило про запровадження нових санкцій щодо країни-агресора Росії. Нові обмеження введені для нафтогазового, хімічного та промислового секторів економіки РФ.

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Про це повідомляє уряд Канади.

"14 липня 2022 року Канада внесла додаткові поправки до правил про спеціальні економічні заходи проти РФ, щоб заборонити надання двох виробничих послуг російській нафтогазовій, хімічній та обробній промисловості", - йдеться у документі.

Зазначається, що до списку санкцій додано вісім нових галузей з цих секторів.

Тепер будь-якій особі в Канаді та будь-якому канадцю за межами Канади забороняється надавати Росії або будь-якій особі в Росії послуги, пов'язані з виробництвом металевих виробів, комп'ютерної, електронної та оптичної продукції, електрообладнання, автомобілів, причепів та напівпричепів, транспортного обладнання, наземного транспорту та трубопроводів.

Нагадаємо, Канада під тиском з боку уряду Німеччини вирішила відправити турбіну, яка проходила технічне обслуговування в Монреалі, назад до Росії, де її можна буде встановити в російський газопровід "Північний потік", яким природний газ подається до Європи.

Після цього Світовий конгрес українців та українська діаспора подали у Канаді судовий позов у зв'язку з рішенням уряду передати назад після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", незважаючи на санкції.

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування через рішення уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для газопроводу "Північний потік".