Компании из Чехии получили первые заказы по восстановлению Украины

Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины. Некоторые получили конкретные предложения и сейчас их реализуют, другие находятся в стадии подготовки. Компании начали поставлять в Украину медицинское оборудование или сельскохозяйственную технику. Также Чехия планирует участвовать в восстановлении энергетической, транспортной и водной инфраструктуры.

Об этом пишет чешское издание N ovinky, ссылаясь на президента Торгово-промышленной палаты Зденко Заичека.

По его словам, контракты заключаются преимущественно с компаниями, которые еще не имели опыта работы на украинском рынке.

"Мы исходили из того, что компании, уже имеющие развитые деловые связи в Украине и поэтому хорошо знающие украинское законодательство и административные процессы, а также логистику, будут успешными в получении контрактов. Но пока таких компаний лишь пятая часть, подавляющая большинство – новички на рынке", – рассказал он.

Украина также обращается к чешским компаниям на основе списка, который представители чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой предоставили Киеву во время первых чешско-украинских межправительственных консультаций в прошлом году.

Тогда 103 компании разных отраслей, преимущественно по добыче и переработке минерального сырья, машиностроения, строительства и энергетики, обратились в Торгово-промышленную палату о сотрудничестве в восстановлении земли.

Согласно сообщению, каждая шестая компания получила предложения из Украины. Сейчас выполняется каждый десятый заказ.

Большинство компаний, предлагавших свои продукты и услуги в Украине, еще не установили никаких деловых отношений. Установление деловых отношений для чешских компаний осложняется, в частности, отсутствием информации и проблематичным получением государственных гарантий и страхования.

"Эти барьеры можно было бы полностью устранить при условии большего сотрудничества между государством и представителями компаний. Особенно для компаний, ранее не выполнявших никаких контрактов в Украине", – сказал Ян Рафай, президент Союза промышленности и транспорта.

Торгово-промышленная палата и Союз промышленников обратились в Министерство финансов и Министерство промышленности и торговли с просьбой перечислить остатки средств от программы спасения Covid Plus на ресурсы страховой компании EGAP, что позволит расширить страховые возможности экспорта в Украину.

По мнению бизнес-организаций, капитал, которым они смогут финансировать контракты, также окажет влияние на то, насколько большую роль в восстановлении Украины будут играть чешские компании по сравнению с конкуренцией из других стран.

Отметим, Чехия на государственном уровне разработала и утвердила План помощи Украине, предусматривающий ежегодное направление Киеву более 20 млн. евро в течение 2023-2025 годов.