Компанії з Чехії отримали перші замовлення з відновлення України

Чеські компанії почали отримувати перші замовлення, пов'язані з відновленням України. Деякі отримали конкретні пропозиції і зараз їх реалізовують, інші знаходяться на стадії підготовки. Компанії почали постачати в Україну медичне обладнання чи сільськогосподарську техніку. Також Чехія планує приймати участь в відновленні енергетичної, транспортної та водної інфраструктури.

Про це пише чеське видання Novinky, посилаючись на президента Торгово-промислової палати Зденко Заїчека.

За його словами, наразі контракти укладаються переважно з компаніями, які ще не мали досвіду роботи на українському ринку.

"Ми виходили з того, що компанії, які вже мають розвинені ділові зв’язки в Україні і тому добре знають українське законодавство та адміністративні процеси, а також логістику, будуть успішними в отриманні контрактів. Але поки таких компаній лише п’ята частина, переважна більшість – новачки на ринку", – розповів він.

Зазначається, що Україна також звертається до чеських компаній на основі списку, який представники чеського уряду на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою надали Києву під час перших чесько-українських міжурядових консультацій минулого року.

Тоді 103 компанії з різних галузей, переважно з видобутку та переробки мінеральної сировини, машинобудування, будівництва та енергетики, звернулися до Торгово-промислової палати щодо співпраці у відновленні землі.

Згідно з повідомленням, кожна шоста компанія отримала пропозиції з України. Зараз виконується кожне десяте замовлення.

Більшість компаній, які пропонували свої продукти та послуги в Україні, ще не встановили жодних ділових відносин. Встановлення ділових стосунків для чеських компаній ускладнюється, серед іншого, відсутністю інформації та проблематичним отриманням державних гарантій і страхування.

"Ці бар’єри можна було б повністю усунути за умови більшої співпраці між державою та представниками компаній. Особливо для компаній, які раніше не виконували жодних контрактів в Україні", – сказав Ян Рафай, президент Союзу промисловості та транспорту.

Торгово-промислова палата та Союз промисловців звернулися до Міністерства фінансів та Міністерства промисловості та торгівлі з проханням перерахувати залишки коштів від програми порятунку Covid Plus на ресурси страхової компанії EGAP, що дозволить розширити страхові можливості для експорту в Україну.

На думку бізнес-організацій, капітал, яким вони зможуть фінансувати контракти, також вплине на те, наскільки велику роль у відбудові України відіграватимуть чеські компанії порівняно з конкуренцією з інших країн.

Зауважимо, Чехія на державному рівні розробила та затвердила План допомоги Україні, який передбачає щорічне направлення Києву понад 20 млн євро протягом 2023-2025 років.