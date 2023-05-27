Кулеба отреагировал на слухи о том, что спецпосланник Китая призывал Европу признать российскими территории Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что спецпосланник Китая Ли Хуэй якобы предлагал во время турне по Европе оставить оккупированные территории Украины России.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал. Ни один не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры, чтобы признать за Россией те украинские территории, где сейчас находится Россия", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что без Украины никто ничего делать не будет.

"Призываю вас сохранять холодный ум. Не надо эмоционально реагировать на каждую публикацию. Мы контролируем процесс. Никто за нашей спиной ничего против нас делать не будет, потому что со всеми ключевыми партнерами у нас доверительные отношения", - заверил министр.

По его словам, Украина продолжает вести диалог с Китаем, потому что это важный собеседник.

"Но он будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами: уважение к территориальной целостности, никакие инициативы по территориальным уступкам мы не рассматриваем, никакого замороженного конфликта. Украина достигнет победы - это твердая позиция президента и моя", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщало, что Ли Хуэй во время своего европейского турне якобы предлагал оставить захваченные территории Украины России. В частности, он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину. В ходе визита он провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Отметим, визит спецпредставителя состоялся через несколько недель после того, как президент Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в конце апреля. Это были первые переговоры между двумя лидерами с начала войны.

С февраля Пекин активно продвигает предложение из 12 пунктов по политическому урегулированию кризиса в Украине.