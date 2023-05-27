Кулеба відреагував на чутки про те, що спецпосланець Китаю закликав Європу визнати російськими території України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про те, що спецпосланець Китаю Лі Хуей начеб-то пропонував під час турне Європою залишити окуповані території України Росії.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував. Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини, щоб визнати за Росією ті українські території, де зараз перебуває Росія", - зазначив він.

Кулеба наголосив, що без України ніхто нічого робити не буде.

"Закликаю вас зберігати холодний розум. Не треба емоційно реагувати на кожну публікацію. Ми контролюємо процес. Ніхто за нашою спиною нічого проти нас робити не буде, бо з усіма ключовими партнерами у нас довірливі стосунки", - запевнив міністр.

За його словами, Україна продовжує вести діалог з Китаєм, оскільки це важливий співрозмовник.

"Але він вестиметься відповідно до трьох базових принципів: повага до територіальної цілісності, жодні ініціативи щодо територіальних поступок ми не розглядаємо, ніякого замороженого конфлікту. Україна досягне перемоги - це тверда позиція президента і моя", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомляло, що Лі Хуей під час свого європейського турне начебто пропонував залишити захоплені території України Росії. Зокрема, він відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель.

Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей 16-17 травня відвідав Україну. Зокрема, у ході візиту він провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зазначимо, візит спецпредставника відбувся через кілька тижнів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наприкінці квітня. Це були перші переговори між двома лідерами з початку війни.

З лютого Пекін активно просуває пропозицію з 12 пунктів щодо політичного врегулювання кризи в Україні.