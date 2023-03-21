Левочкина исключили из Комитета нацбезопасности Верховной Рады

Верховная Рада проголосовала за исключение народного депутата от группы "Платформы за жизнь и мир" Сергея Львочкина из Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Постановление было поддержано 236 парламентариями.

В пояснительной записке к проекту №9109 отмечается, что у Левочкина как члена "Платформы за жизнь и мир" нет допуска к государственной тайне во время действия военного положения в Украине.

Сначала Левочкин назвал инициативу "бессмысленной", но потом написал обращение к председателю Верховной Рады с просьбой согласовать перевод его в комитет молодежи и спорта.

Сергей Левочкин – народный депутат 6,8 и 9 созывов. Нардеп был избран в парламент девятого созыва по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и входил в одноименную фракцию. Весной 2022 года парламентарий присоединился к новой группе "Платформа за жизнь и мир", которую возглавил Юрий Бойко. В ее состав преимущественно вошли бывшие избранники от ОПЗЖ.

Ведь, напомним, в марте прошлого года СНБО принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о приостановлении на период военного положения любой деятельности ряда партий, которые во власти рассматривают в качестве пророссийских. Такими политсилами были определены "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Держава", "Левая оппозиция", Прогрессивная социалистическая партия Украины, "Союз левых сил", Социалистическая партия Украины, "Социалисты", "Оппозиционный блок", "Наши" и "Блок Владимира Сальдо".

С сентября 2022 года деятельность ОПЗЖ в Украине была запрещена решением суда в 2022 году, после чего прекратила существование и фракция этой политической силы в законодательном органе. Решение КАС Верховного Суда как суда апелляционной инстанции окончательно и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Сергей Левочкин сбежал из Украины 10 февраля 2022 года, до полномасштабного вторжения, и по данным СМИ, и перебрался на Ниццу, в муниципалитет Сен-Жан-Кап-Ферра.

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России, Левочкин появился в Верховной Раде и поддержал во время голосования лишение мандатов однопартийцев Олега Волошина, Наталии Королевской и Юрия Солода.

Вместе с Сергеем Львочкиным во Францию уехала его сестра Юлия Львочкина. В декабре прошлого года Верховная Рада прекратила ее депутатские полномочия. До этого экс-регионалка написала заявление о сложении депутатских полномочий "в связи с семейными обстоятельствами".

По информации "движения ЧЕСТНО", в последние пленарные дни перед началом полномасштабного вторжения России почти треть народных избранников от фракции ОПЗЖ не посещала заседания.

