Льовочкіна виключили з Комітету нацбезпеки Верховної Ради

Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата від групи "Платформи за життя і мир" Сергія Львочкіна з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Постанову підтримали 236 парламентарів.

У пояснювальній записці до проєкту №9109 зазначається, що Льовочкін як член "Платформи за життя і мир" не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану в Україні.

Спочатку Льовочкін назвав ініціативу "безглуздою", втім зрештою написав звернення до голови Верховної Ради із проханням погодити переведення його до комітету молоді і спорту.

Сергій Льовочкін – народний депутат 6,8 і 9 скликань. Нардеп був обраний до парламенту дев’ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" та входив до однойменної фракції. Навесні 2022 року парламентар долучився до новоствореної групи "Платформа за життя та мир", яку очолив Юрій Бойко. До її складу переважно увійшли колишні обранці від ОПЗЖ.

Адже, нагадаємо, у березні минулого року РНБО ухвалила, а президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про призупинення на період воєнного стану будь-якої діяльності низки партій, які у владі розглядають в якості проросійських. Такими політсилами були визначені "Опозиційна платформа - За життя", Партія Шарія, "Держава", "Ліва опозиція", Прогресивна соціалістична партія України, "Союз лівих сил", Соціалістична партія України, "Соціалісти", "Опозиційний блок", "Наші" та "Блок Володимира Сальдо".

З вересня 2022 року діяльність "ОПЗЖ" в Україні була заборонена рішенням суду у 2022 році, після чого припинила існування і фракція цієї політичної сили у законодавчому органі. Рішення КАС Верховного Суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Сергій Льовочкін втік з України, 10 лютого 2022 року, ще перед повномасштабним вторгненням, і за даними ЗМІ, перебрався на Ніццу, в муніципалітет Сен-Жан-Кап-Ферра.

24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії , Львочкін з’явився у Верховній Раді і підтримав під час голосування позбавлення мандатів однопартійців Олега Волошина, Наталі Королевської й Юрія Солода.

Разом з Сергієм Львочкіним до Франції виїхала його сестра Юлія Львочкіна. У грудні минулого року Верховна Рада припинила її депутатські повноваження. Перед тим ексрегіоналка написала заяву про складання депутатських повноважень "у зв'язку із сімейними обставинами".

За інформацією "руху ЧЕСНО", в останні пленарні дні перед початком повномасштабного вторгнення Росії майже третина народних обранців від фракції ОПЗЖ не відвідувала засідання.

