Благодаря сотрудничеству между двумя сторонами чеченские добровольцы из Европы и Украины будут воевать против России.

Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать против России.

Закаев отметил, что в Европе проживает более 300 тысяч чеченцев, сообщает Minval.

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.

Многие страны уже отреагировали на вторжение России на территорию Украины. В связи с этим были объявлены новые пакеты санкций, которые совместно согласовали страны Большой Семерки. Среди них — ограничение возможности расчетов российскому бизнесу и российскому правительству в евро, долларах, иенах, фунтах, ограничение высокотехнологичного экспорта в Россию, а также введены персональные санкции в отношении российских элит и так далее.