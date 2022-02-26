Лідер Ічкерії Ахмед Закаєв запропонував Зеленському підписати угоду про військове співробітництво між двома сторонами

Завдяки співпраці між двома сторонами чеченські добровольці з Європи та України воюватимуть проти Росії.

Лідер Ічкерії Ахмед Закаєв запропонував Зеленському підписати угоду про військову співпрацю між двома сторонами, завдяки якій чеченські добровольці з Європи та самої України воюватимуть проти Росії.

Закаєв зазначив, що у Європі проживає понад 300 тисяч чеченців, повідомляє Minval.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.

Багато країн уже відреагували на вторгнення Росії на територію України. У зв'язку з цим було оголошено нові пакети санкцій, які спільно узгодили країни Великої Сімки. Серед них — обмеження можливості розрахунків російському бізнесу та російському уряду в євро, доларах, ієнах, фунтах, обмеження високотехнологічного експорту до Росії, а також запроваджено персональні санкції щодо російських еліт тощо.