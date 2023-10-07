Лукашенко похвалил Зеленского за то, что он делает все правильно

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя совершенно верно, требуя поставки оружия от западных партнеров для защиты своей страны от российской агрессии.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, слова которого приводит белорусское агентство БЕЛТА .

Он отметил, что у медиа сложился образ Владимира Зеленского, который только и делает, что просит помощи у других государствах.

"Вот и мы, и россияне, и журналисты все время говорим о том, что Зеленский попрошайка, такой-сякой, ведет себя несолидно, непорядочно и так далее. Я должен сказать, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно", - заявил Лукашенко.

Он считает, что Зеленский воюет до последнего украинца, а коллективный запад не выполняет договоренности: либо не дает оружие, либо дает устаревшее.

"Поэтому Владимир Александрович приезжает и от них требует: "Почему вы не делаете то, что обещали?". Правильно он поступает? Правильно", – подчеркнул белорусский диктатор.

Ранее Лукашенко заявил, что считает, что лидеру страны-агрессору РФ Владимиру Путину нужно было начать войну раньше.

"Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности... Все хотели как-то урегулировать мирно. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", – заявил Лукашенко.

Он откровенно заявил о том, что его государство принимает участие в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Тогда Лукашенко сказал, что белорусские военные якобы не вовлечены в боевые действия.