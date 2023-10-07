Лукашенко похвалив Зеленського за те, що він все робить правильно

Президент України Володимир Зеленський веде себе абсолютно правильно, вимагаючи поставки зброї від західних партнерів для захисту своєї країни від російської агресії.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, слова якого наводить білоруське агенство БЕЛТА.

Він зазначив, що у медіа склався образ Володимира Зеленського, який лише й робить, що просить допомогу в інших державах.

"Вот і ми, і росіяни, і журналісти весь час говоримо про те, що Зеленський попрошайка, такий-сякий, веде себе несолідно, непорядно і так далі. Я повинен сказати, що Зеленський веде себе абсолютно правильно", - заявив Лукашенко.

Він вважає, що Зеленський воює до останнього українця, а колективний захід не виконує домовленостей: або не дає зброю, або дає застарілу.

"Тому Володимир Олександрович їде і від них вимагає: "Чому ви не робите те, що обіцяли?". Правильно він поступає? Правильно", – підкреслив білоруський диктатор.

Раніше Лукашенко заявив, що вважає, що лідеру країни-агресору РФ Володимиру Путіну треба було почати війну раніше.

"Єдина, мабуть, наша помилка, що ми не вирішили це питання у 2014-2015 роках, коли не було ні армії в України, ні готовності... Усі хотіли якось врегулювати мирно. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", – заявив Лукашенко.

Він відкрито заявив про те, що його держава бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресорки. Тоді Лукашенко сказав, що білоруські військові нібито не залучені до бойових дій.