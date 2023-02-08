Министр обороны Германии анонсировал встречу "танковой коалиции" по передаче Украине Leopard

Германия и Польша договорились созвать на следующей неделе саммит государств, намеренных предоставить Украине танки Leopard 2.

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Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет "Укринформ".

"С коллегой Мариушем (Блащаком – ред.) мы согласовали, что совместно с министром обороны Украины Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе и пригласим на встречу те страны, которые будут входить в танковую коалицию", - отметил Писториус.

Он добавил, что к коалиции присоединятся и другие страны.

"Речь идет о том, чтобы собрать в этой коалиции как можно больше стран", - подчеркнул министр.

Писториус сообщил, что Германия будет также помогать с передачей Украине танков Leopard 1A5, находящихся на складах в Нидерландах, Бельгии и Дании.

Ранее Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ведь ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

В настоящее время Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.