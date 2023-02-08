Міністр оборони Німеччини анонсував зустріч "танкової коаліції" щодо передачі Україні Leopard

Німеччина та Польща домовилися скликати наступного тижня саміт держав, які мають намір надати Україні танки Leopard 2.

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Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише "Укрінформ".

"З колегою Маріушем (Блащаком – ред.) ми узгодили, що спільно з міністром оборони України Олексієм Резніковим ми зустрінемося наступного тижня і запросимо на зустріч ті країни, які входитимуть до танкової коаліції", - зазначив Пісторіус.

Він додав, що до коаліції приєднаються інші країни.

"Йдеться про те, щоб зібрати в цій коаліції якомога більше країн", - підкреслив міністр.

Пісторіус повідомив, що Німеччина також допомагатиме з передачею Україні танків Leopard 1A5, які знаходяться на складах в Нідерландах, Бельгії і Данії.

Раніше Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, адже ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.