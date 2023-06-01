Минобороны США закупит для Украины зенитные комплексы

Министерство обороны США заключило контракты с компанией Global Military Products на сумму 118 375 740 долларов. Деньги направят на закупку и поставку 35-мм систем противовоздушной обороны – зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны США.

Сообщается, что оружие будет производиться в Иордании и должно быть готово к 30 мая 2024 года.

Средства на закупку вооружения были выделены из специального фонда, занимающегося иностранной продажей военной техники.

США постоянно поддерживают Украину в войне против России. Минобороны Америки объявило о предоставлении Украине дополнительной военной помощи для удовлетворения критически важных потребностей в сфере безопасности и обороны.

Это уже 39-е выделение помощи из запасов Пентагона по решению администрации президента Джозефа Байдена.

Известно, что США передадут Украине дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, ракеты класса "воздух – воздух" AIM-7 для нужд ПВО, самоходные ЗРК Avenger (размещаются на шасси броневиков Humvee) и переносные ЗРК Stinger.

В начале мая в рамках Инициативы содействия безопасности Украины США объявили о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $1,2 млрд. Тем временем Украина ожидает истребителей F-16.