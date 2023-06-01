Міноборони США закупить для України зенітні комплекси

Міністерство оборони США уклало контракти з компанією Global Military Products на суму 118 375 740 доларів США. Гроші спрямують на закупівлю та поставку 35-мм систем протиповітряної оборони - зенітних самохідних установок Gepard.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони США.

Повідомляється, що зброя буде виготовлятися у Йорданії і повинна бути готова до 30 травня 2024 року.

Кошти на закупівлю озброєння були виділені з спеціального фонду, який займажться іноземним продажем військової техніки.

США постійно підтримують Україну у війні проти Росії. Вчора Міноборони Америки оголосило про надання Україні додаткової військової допомоги для задоволення критично важливих потреб у сфері безпеки та оборони.

Це вже 39-е виділення допомоги з запасів Пентагону за рішенням адміністрації президента Джозефа Байдена.

Відомо, що США передадуть Україні додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, ракети класу "повітря - повітря" AIM-7 для потреб ППО, самохідні ЗРК Avenger (розміщуються на шасі броньовиків Humvee) та переносні ЗРК Stinger.

На початку травня у рамках Ініціативи сприяння безпеці України США оголосили про надання Києву пакету військової допомоги на $1,2 млрд. Тим часом Україна очікує винищувачів F-16.