"Мир должен быть справедливым". Генсек НАТО отреагировал на мирный план лидеров стран Африки для Украины

Все хотят, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее. Однако необходимо, чтобы мирное урегулирование было справедливым.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

Комментируя так называемый мирный план африканских стран для Украины, он предостерег от спешки в вопросе мирных переговоров.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но для того, чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым… Мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией. Только Украина может определить условия, которые являются приемлемыми", - отметил Столтенберг.

По его словам, военные успехи украинской армии усилят позицию Украины за столом переговоров.

"Чем больше оккупированных территорий Украина сможет освободить, тем лучшие позиции у нее будут за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", - подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, делегация, представлявшая семь африканских государств, встретилась с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 17 июня, чтобы предложить общий мирный план, больше сосредоточенный на возобновлении международной торговли.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса представил обобщенный мирный план из десяти пунктов с призывом к прекращению боевых действий и достижению мирного урегулирования путем уважения суверенитета и установления гарантий безопасности как для Украины, так и России.

Путин заявил, что Кремль приветствует "взвешенный" подход африканских государств к решению войны в Украине во время встречи с делегацией, но не стал комментировать осуществимость предложенного Рамафосой мирного плана.

Президент Украины Владимир Зеленский уже фактически ответил на очередной "мирный план". Он заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна исключительно после вывода всех российских войск с территории Украины в международно-признанных границах 1991 года.