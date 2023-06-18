У Зеленского отреагировали на встречу Путина с африканскими лидерами

В Офисе президента Украины резко отреагировали на встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами африканских стран, напомнив, что именно Россия является агрессором и нарушает Устав ООН.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Типичное российское... мошенничество. Военный преступник с ордером на арест, находящийся в международном розыске, жалуется африканским лидерам, действующим исключительно в рамках Устава ООН", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что именно Россия является агрессором и нарушает Устав ООН.

"Возможно, мы что-то упустили... что говорит Устав ООН о суверенном праве вторгаться на территорию другой страны, оккупировать часть земли и создавать квази-республики, расправляться, пытать и грабить население, похищать детей, а затем, неся поражение, взрывать плотины и важнейшую инфраструктуру? Что говорит устав ООН о показательных казнях, пытках заключенных и показательных процессах?", - подчеркнул Подоляк.

Он предположил, что возможно в Московском государственном институте международных отношений излагают другую версию международного права.

Отметим, что во время встречи с лидерами африканских стран Путин цинично подтвердил, что Россия похищает детей из Украины.

Лидер террористического государства убежден, что вывоз украинских детей на территорию РФ происходил "легально". Вроде бы как вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизнь и здоровье.

Напомним, делегация, представлявшая семь африканских государств, встретилась с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 17 июня, чтобы предложить общий мирный план, больше сосредоточенный на возобновлении международной торговли.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса представил обобщенный мирный план из десяти пунктов с призывом к прекращению боевых действий и достижению мирного урегулирования путем уважения суверенитета и установления гарантий безопасности как для Украины, так и России.

Путин заявил, что Кремль приветствует "взвешенный" подход африканских государств к решению войны в Украине во время встречи с делегацией, но не стал комментировать осуществимость предложенного Рамафосой мирного плана.

Президент Украины Владимир Зеленский уже фактически ответил на очередной "мирный план". Он заявил, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна исключительно после вывода всех российских войск с территории Украины в международно-признанных границах 1991 года.